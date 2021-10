Bestzeit-Jagd rund um die Wartburg - Wittenberger kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Dabei geht Ralf-Joachim Ziegler in seiner Heimat an den Start.

Eisenach/MZ - Für das Wochenende bereiten sich Rallyeteams aus ganz Deutschland bereits auf die nächste Herausforderung vor. Das Orga-Team des MSC Eise ruft zum Start der Wartburg-Rallye Eisenach sowie der nachfolgenden Wartburg historic. Ein vielseitiges Starterfeld mit 72 Fahrzeugen geht auf die Jagd nach der besten Zeit, während in dem sich anschließenden Feld für die Gleichmäßigkeitsprüfung 27 historische Rallyefahrzeuge und des weiteren 15 Legends-Fahrzeuge starten.

Das Streckenprofil ergibt eine anspruchsvolle Asphaltrallye von deren insgesamt gut 61 Kilometern lediglich rund drei Kilometer auf Schotter gefahren werden. Von daher sind die Rallyesportler aus dem Wittenberger Landkreis, welche mehr dem Schotter zugetan sind, dort eher selten auf der Strecke. Nicht nehmen lassen will sich das Spektakel rund um die Wartburg jedoch Ralf-Joachim Ziegler, der mit seinem 1.3er Wartburg gleich zwei Eisenacher zurück in ihre Heimatstadt bringt.

Bereits in seiner Kinder- und Jugendzeit stand der gebürtige Eisenacher fasziniert an den Strecken und freut sich nun gespannt darauf, selbst ein Rallyeauto über die Prüfungen zu pilotieren. Besonderes Highlight sind für ihn schon jetzt die technisches Abnahme sowie die Zieleinfahrt auf dem Markt, mitten im Herzen „seiner“ Stadt. Im Feld der Gleichmäßigkeitsprüfung für historische Fahrzeuge gilt es, weitere Erfahrungen zu sammeln und natürlich erfolgreich die Zieleinfahrt zu meistern. Der für ihn zweite Lauf in dieser Saison wird auch gleichzeitig das Finale sein, denn es ist auch die letzte Veranstaltung in der Histo-Wertung für dieses Jahr.

Im Feld der Bestzeitenrallye hat sich Co-Pilot Marcel Eichenauer vom MSC Bad Schmiedeberg aushilfsweise einen Platz im VW Polo GTI von Andreas Schramm gesichert. Mit der Startnummer 47 weist er seinem Chauffeur die Richtung. In einer stark besetzten Klasse müssen sich die beiden mit zwölf weiteren Fahrzeugen messen.