Im Dezember hat sich die in Wittenberg und darüber hinaus geschätzte Max-Demian-Band verabschiedet. Marian Kronbügel berichtet, warum das Projekt endet und was kommen könnte.

Gräfenhainichen/MZ. - „Gänsehaut pur!“ So urteilt eine Augenzeugin des letzten Konzertes der Max-Demian-Band in Wittenberg. Das ging am 14. Dezember 2024 über die Bühne. Die Fotos, welche die junge Frau gemacht hat, zeigen eine gut besuchte Exerzierhalle und obschon es sich um das Abschlusskonzert handelt, schaut man in fröhliche Gesichter.