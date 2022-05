Bei Nudersdorf fest auf Sand gebaut

Bei der Quarzsand Nudersdorf GmbH steht nun ein Generationswechsel an. Wie das Unternehmen 100 Jahre alt werden will - mindestens.

Nudersdorf - Das Produkt ist steinalt und als Einzelstück komplett wertlos. Deshalb verkaufen sie es auch nur in großen Mengen. 60.000 bis 70.000 Tonnen davon verlassen alljährlich das Firmengelände an der Nudersdorfer Kirchstraße. Unterschiedlich die Körnung, vielfältig der Einsatz. Jürgen Witter und seine Familie haben ihre berufliche Existenz auf Sand gebaut. Jetzt steht bei der Quarzsand Nudersdorf GmbH ein Generationswechsel an: Zum 1. August übergibt Witter senior die Geschäftsführung an seinen Sohn Marko Witter.