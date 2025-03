Ab Freitag wird der Parkplatz an der Polizeiturnhalle in der Nähe vom Neuem Rathaus in Wittenberg gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert und was dahintersteckt.

Wittenberg/MZ - Wegen der 60. ADMV-Rallye wird der Parkplatz an der Polizeiturnhalle in der Berliner Straße in Wittenberg gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag, 7. März, um 16 Uhr.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, soll der Parkplatz am Sonntag wieder freigegeben sein. Die Veranstaltung startet am Sonnabend um 11.30 Uhr auf diesem. Programmhefte für die Rallye sind sowohl an den Tankstellen in Wittenberg, als auch im Rallyezentrum in der Exerzierhalle erhältlich.