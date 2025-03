Waschanlage mit Rundum-Service Auto waschen und nebenbei Essen: An der Kantine an der B 100 in Bergwitz geht beides auf einmal

An der B 100 in Bergwitz ist eine neue Waschanlage in Betrieb – mit persönlichem Service und zukünftig sogar mit einem SB-Bereich und Platz für Wohnmobile. Was das Angebot auf dem Gelände der Kantine außerdem besonders macht.