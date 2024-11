In Zahna brennt am Freitag ein Fahrzeug. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Was laut Polizei die Brandursache ist.

Ein Fahrzeug brennt am Freitag in Zahna.

Zahna-Elster/MZ - In Zahna-Elster ist es am Freitagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brach das Feuer um 16.45 Uhr in der Köpnicker Straße aus. Laut Polizei sei ein technischer Defekt die Ursache für den Brand.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Unterstützt wurde die Feuerwehr Zahna von der Feuerwehr Bülzig sowie dem Stadtwehrleiter Zahna-Elster. Weitere Rettungskräfte aus Elster und Wittenberg, die Polizei und ein Abschleppdienst waren ebenfalls vor Ort. Der Einsatz war gegen 19.15 Uhr beendet.