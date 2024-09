Neue Ausstellung in Bad Schmiedeberg informiert über den Wert der Bäume in der Stadt. Die sind unter anderem Lärmschlucker, Schattenspender, Staubfilter und Luftbefeuchter.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Dass Bäume von hohem Wert für Mensch und Natur sind, ist eine Binsenweisheit. Die trotzdem des öfteren in Vergessenheit gerät.

„In Bad Schmiedeberg“, sagt Pfarrer a.D. Christoph Krause, „gibt es gute und schlechte Beispiele.“ Das gute sieht er auf der Kurpromenade, wo in kluger und behutsamer Art und Weise Bäume ersetzt worden seien. Das negative Beispiel liege nicht weit entfernt: in der Lindenstraße. „Die Bäume dort sind in einer Hauruck-Aktion abgesägt worden. Das ist vier Jahre her. Sie fehlen.“ Die Straße dort soll saniert werden, allerdings geht es nicht vorwärts.

Die Bedeutung von Stadtbäumen zeigt gegenwärtig eine Ausstellung, die seit neuestem in der Evangelischen Kirche von Bad Schmiedeberg zu sehen ist. Auf zwölf Tafeln wird dort erläutert, was Bäume vermögen und wie sie unter anderem helfen können, den sich verstärkenden Klimawandel erträglicher zu machen.

„Wir Bäume sind eure besten Freunde - Stadtbäume in Gefahr“ ist die Schau überschrieben, die der Naturschutzbund Bayern gestaltet hat. Eine ausgewachsene Buche im Stadtgebiet, heißt es zum Beispiel, produziere bis zu 370 Liter Sauerstoff pro Stunde, also jeden Tag so viel wie etwa 50 Menschen zum Atmen brauchen. Dazu bietet sie ein schützendes Dach für zahlreiche Tierarten und kann zu einer Art grüner Klimaanlage in der Stadt avancieren.

Zwölf Schautafeln zeigen allerlei Interessantes zum Thema Baum. Der gilt nicht zuletzt als „ökologisches Multitalent“. Foto: Marcel Duclaud

Bäume, wird weiter informiert, sind Staubfilter, wo sie fehlen, liege der Schadstoffgehalt in der Luft deutlich höher als in grüneren Gegenden. Und Lärmschlucker sind sie ebenfalls. Dicht belaubte Kronen können Schallreflexionen zwischen Häuserfronten abschwächen. Und natürlich sind sie Schattenspender und Luftbefeuchter. An heißen Sommertagen verdunsten Bäume bis zu 400 Liter Wasser, damit wird der Luft Wärme entzogen. Doch schlechte Standortbedingungen in Siedlungsbereichen und hohe Umweltbelastungen, auch das ist den Tafeln zu entnehmen, schwächen das Immunsystem von Stadtbäumen und machen sie anfällig für Krankheiten, Parasiten und Schadstoffe. Wie eine sachgerechte Pflege zum Erhalt aussieht und wie sich jeder einzelne für Bäume in seiner Nachbarschaft einsetzen kann, darüber wird ebenfalls informiert. Die Ausstellung findet im Rahmen des ökumenischen „Schöpfungsmonats“ statt, der vom 1. September bis 4. Oktober (dem Tag des Heiligen Franziskus) mit Aktionen, Gottesdiensten und anderem mehr begangen wird. Die Kirchengemeinde Bad Schmiedeberg beteiligt sich etwa mit einem Filmgesprächsabend („Die Eiche – mein Zuhause“ am 19.9.) und zwei Konzerten (Bernd Pakos am 14.9., Mitch Walking Elk am 24.9.). Mit der Sekundarschule wird ein Projekttag vorbereitet.Zu besichtigen ist die Schau zu den Öffnungszeiten der Stadtkirche in Bad Schmiedeberg dienstags von 10 bis 12 Uhr, freitags von 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr. Anmeldungen, besonders für Gruppen, sind unter Tel: 0160-3656414 möglich. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.