Ausstellung im Landratsamt Wittenberg zum Thema Russlanddeutsche eröffnet

Mit der Geschichte der Russlanddeutschen befasst sich aktuell eine Ausstellung im Landratsamt Wittenberg. Was Interessierte dort entdecken können.

Bei der Eröffnung der Ausstellung am Dienstag im Landratsamt sangen Russland-Deutsche - unter anderem ein ukrainisches Lied.

Wittenberg/MZ - In heiklen Zeiten wird im Landratsamt eine Ausstellung gezeigt, die sich den Russland-Deutschen widmet. Am gestrigen Dienstag ist die Schau, die den Titel „Deutsche aus Russland. Geschichte und Gegenwart“ trägt, eröffnet worden. Sie wurde von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland mit Sitz in Stuttgart konzipiert und mit Hilfe von Mitteln des Bundesinnenministeriums realisiert.