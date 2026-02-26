Die schwache Geburtenquote wirkt sich insbesondere auf den Bereich der unter Dreijährigen aus. Das könnte auch zu Schließungen führen.

Wittenberg/MZ. - Die Auslastung der Wittenberger Kitas befindet sich im Abwärtstrend. Das geht aus Zahlen der Stadtverwaltung hervor, die der MZ vorliegen. Waren im Jahr 2024 noch 3.243 der damals 3.624 Plätze belegt (89,5 Prozent), sank ein Jahr später die Auslastung auf 88 Prozent, im laufenden Jahr sind es nun noch 86,4 Prozent. Es stünden zunehmend freie Plätze zur Verfügung, heißt es dazu von der Verwaltung. Insbesondere der Bereich der unter Dreijährigen – also der Krippe – sei zunehmend geringer ausgelastet. Im laufenden Jahr werden 483 Kinder in Krippen in Wittenberg betreut. Vor zwei Jahren waren es noch fast 600.