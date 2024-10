Wörlitz/Vockerode/MZ. - Thomas Weise in Wörlitz und Gerd Norgel aus Vockerode erhalten das Anhalter Kreuz. Insgesamt ehrt die Evangelische Landeskirche Anhalts in einem Festgottesdienst am Reformationstag, 31. Oktober, zehn Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie in Anhalt für ihr langjähriges Engagement. Die Verleihung findet in der Kirche St. Marien in Harzgerode statt.

