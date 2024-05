In Dessau trifft im Tierpark Lichtkultur Hochkultur: Auch am heutigen Freitag und morgigen Sonnabend öffnet der Tierpark Dessau nach der Schließzeit von 19 bis 23 Uhr noch einmal seine Türen. Auf dem gesamten Gelände sind Lichtkunstinstallationen verbaut. Auch das Mausoleum ist geöffnet. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Wittenberg/MZ. - Ausflugswetter ist angesagt für dieses Wochenende, das ja für viele sogar schon begonnen hat. Hier noch einige Hinweise, wo was los ist:

In Külso wird Musik und Tanz geboten: Die Deutsch-Russländische Gesellschaft und die Kreismusikschule Wittenberg laden am Sonntag, um 15 Uhr, zu diesem traditionellen Konzert der internationalen musikalischen Jugendbegegnung nach Külso an die Mühle ein. Preisgekrönte Schüler der Kreismusikschule bestreiten den ersten Programmteil mit Gesang und ihren geliebten Instrumenten sowie Werken von Autoren unterschiedlicher Epochen in Begleitung ihrer erfahrenen Pädagogen und des Paul-Gerhardt-Orchesters. Im zweiten Programmteil entführen rund 25 Schüler des ukrainischen Tanz-Gesangensembles Sun-Royce in ihre emotionale musikalische Welt aus Klassik, internationalen Evergreens und farbenfroher heimatlicher Folklore voller Temperament und Sehnsucht. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Künstler wird gebeten.

In Cobbelsdorf zeigen Pferd und Reiter ihr Können: Auf dem Reitplatz in der Senster Straße in Cobbelsdorf wird am Sonnabend und Sonntag zur traditionellen Pferdeleistungsschau eingeladen. Ausgetragen werden Dressur- und Sprungprüfungen der Klassen A, E, L und M sowie Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft des KPV Wittenberg von etwa 8 bis 17.30 Uhr. Vereine aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin-Brandenburg haben gemeldet.

In Rotta und in Bad Schmiedeberg tritt Klaus Adolphi solo auf: Schöne Lieder, alte Weisen und erschröckliche Moritaten aus 300 Jahren werden für Sonnabend in Rotta in der Gassmühle angekündigt. Dann wird Klaus Adolphi, der Bandleader der Gruppe „Horch“ und „Aberlours“ mit Deutsch-Folk zum gemütlichen Konzert im Kuhstall erwartet. Hier werde tief in die Schatztruhe eines Liederschreibers und -sängers gegriffen, heißt es in der Ankündigung. Vertraute und weniger bekannte Verse deutscher Dichter, Volkslieder und solche, die just welche werden wollen – samt eigenen Erzählungen und Gedanken – trägt Adolphi in seinem Solo-Programm vor. Dabei wird er auf einer Vielzahl an mehr oder weniger historischen Instrumenten musizieren. Wer den Sonnabend schon verplant hat, kann Klaus Adolphi am heutigen Freitagabend in Bad Schmiedeberg erleben. Mit der Liedertour gastieren Adolphi und Steffen Vulpius (Akkordeon) um 19.30 Uhr in der Kurstadt im Gemeindesaal, Kirchstraße 5.

In Wörlitz werden Geheimnisse zum Gotischen Haus verraten: Am Sonntag wird in Wörlitz der Frage nachgegangen, warum das Gotische Haus so unterschiedliche Oberflächen hat. Robert Hartmann, Leiter der Abteilung Baudenkmalpflege, wird in einer Führung zur Baugeschichte und den restauratorischen Befunden Einblicke in die etappenartige Baugeschichte des Gebäudes geben. Es sind nicht nur die Farbigkeit oder die rekonstruierten Ritterbilder, die das Gebäude wirken lassen, sondern auch Strukturen in der Außenhaut. Besonders die Fassaden zeigen in den jeweiligen Abschnitten unterschiedliche Gestaltungen auf und geben dem Gebäude einen eigenen Charakter. Die Teilnehmer werden erfahren, welche Befundlagen es gab und weshalb bei den Restaurierungsarbeiten die heute sichtbaren Oberflächen wieder hergestellt wurden. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, Treffpunkt ist um 11 Uhr am Gotischen Haus.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten, weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, unter: [email protected] oder Telefon 034905/4090.

In Bergwitz erklingen Kulthits von Ostrocklegenden: In der Kirche in Bergwitz werden am Sonnabend unvergessliche und noch heute aktuelle Hits von Karat, City, Silly, den Puhdys und vielen anderen Ostrocklegenden zu hören sein. Unter dem Titel „Wer die Rose ehrt“ hat Capriccio eine breite Mischung zusammengestellt, wobei Sängerin Sabine Waszelewski und Klaus-Jürgen Dobeneck ihr Repertoire noch erweitert haben. „Wir wollen unsere treuen Besucher und Besucherinnen mit Neuem überraschen und gern auch neue Konzertgäste mit den speziellen Interpretationen überzeugen“, sagt Gerit Hesse vom Büro Capriccio. Beginn des Konzerts, das gern als Geschenk zum Muttertag verstanden und gemacht werden kann, ist am Sonnabend um 17 Uhr. Es werden Gegrilltes und Getränke zum Verkauf angeboten. Tickets können vorbestellt werden unter der Hotline 034906/ 28000 oder 0171/4547950 und sind an der Abendkasse erhältlich.