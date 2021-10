Ausfall im Spiel Oranienbaum gegen Seegrehna beschäftigt Sportgericht

Wittenberg/MZ - In der Kreisoberliga ist Bemerkenswertes passiert.

Kemberg II - Trebitz II Ausfall

Die Absage des Derbys bei bestem Wetter gehört dazu. Die Personalnot in Trebitz ist zu groß. Das Sportgericht wird nun über die Wertung des Spiels entscheiden.

Nudersdorf - Zahna 2:2

Die kampfstarken Gastgeber schaffen gegen den Favoriten ein Remis. Die Treffer für die Platzherren erzielen Maik Lampe (16. Minute) und Daniel Klingner (60.). Für die Gäste treffen Björn-Christopher Wildenhain (45.) und Nico Oertel (53.). Zahna schreibt auf seiner Facebook-Seite von einem „unverdienten Punktverlust“ und von „vielen vergebenen Torchancen“. Wörtlich heißt es: „Siegtreffer nicht anerkannt aufgrund angeblichen Abseits“.

Oranienbaum - SG Pratau 1:3

Die Gastgeber haben den Spitzenreiter bis zur letzten Sekunde gefordert. Die Platzherren gehen vor 108 Fans durch Hannes Bradler in Führung (9.). Florian Gässler gleicht für den Favoriten aus (24.). Und fast gehen die Barockstädter kurz vor dem Pausentee wieder in Führung. Doch Trainer-Sohn Christopher Jenichen verschießt einen Handelfmeter (42). Das ist in dieser Saison schon der zweite. „Mein Sohn schießt keinen Elfer mehr. Das ist aber seine eigene Entscheidung“, sagt Coach Ralf Jenichen. In der zweiten Halbzeit setzt sich der Favorit durch die Treffer von Maik Göhlert (77.) und Abdulrazzak Alkajal (90.) durch. „Der Sieg geht in Ordnung. Aber Pratau hat mit so viel Gegenwehr bestimmt nicht gerechnet. Es gibt noch ein Rückspiel“, so Jenichen.

SG Rackith - Zschornewitz 4:1

Die SG siegt vor 54 Fans durch die Tore von Felix Kräter (13., 50.), Mathias Smetak (14.) und Moritz Lobinski (77.). Das Ehrentor erzielt Christopher Werner (8.). „Der Gastgeber hat verdient gewonnen. Wir waren nur eine Viertelstunde auf dem Platz“, so Turbine-Manager Frank Thiecke.

Seegrehna - Reinsdorf 3:2

In einem spannenden Spitzenspiel setzt sich der Favorit mit einem Treffer in allerletzter Sekunde durch. Für Seegrehna treffen vor 85 Zuschauern Steven Herold (5., 90.) und Niklas Koppehel (57.). Für die Gäste ist Paul Daßler erfolgreich (80., 89.). „Die letzte Sekunde war für uns bitter. Über das Remis hätte sich sicher keiner beschwert. Unter dem Strich geht der Erfolg für Seegrehna aber in Ordnung“, sagt der Reinsdorfer Spielertrainer Maximilian Böhme. Der Reinsdorfer Torjäger Nico Buchheim geht dieses Mal leer aus und lässt in der ersten Halbzeit die große Chance zum 1:1 aus. Er verschießt einen Elfmeter. Allerdings wird Seegrehna nach Auffassung Böhmes ein Elfer verwehrt. Irgendwie klingt das nach ausgleichender Gerechtigkeit.

Schmiedeberg - Pretzsch 1:4

Das Derby wird vor 104 Fans erst in den letzten 20 Minuten entschieden. Im Schlussspurt treffen für den Favoriten Niklas Födisch (73., 87.), Benedikt Gadge (75.) und Michael Stier (83.). Das Ehrentor erzielt Florian Seliger (85.).

Bergwitz - Linda 2:2

Die Bergwitzer senden im Kampf um den Klassenerhalt ein erstes Lebenszeichen. Das Resultat ist für beide eine Premiere. Bergwitz holt den ersten Saisonpunkt überhaupt. Und Linda sichert sich den ersten Auswärtszähler. Die Gäste liegen zwei Mal in Front durch die Treffer von Kim Hatz (17.) und Nico Fischer (77.), der einen Elfmeter verwandelt. Für die Gastgeber trifft vor 22 Zuschauern Moritz Lüdtke (46.). Das 2:2 fällt durch ein Eigentor von Martin Dinda (88.). „Wir haben kämpferisch und leidenschaftlich gespielt, uns dafür aber nicht belohnt“, sagt der Bergwitzer ESV-Präsident Florian Gaul. „Wir hätten drei Elfmeter bekommen können. Aber gegen uns wird einer verhängt“, so Gaul. „Wir haben unser bisher bestes Spiel in der Saison abgeliefert“, sagt ESV-Trainer Silvio Büttner. Auch für die Punktverluste hat er einen Kommentar: „Das war ärgerlich.“

HSV Gröbern - Thalheim II 2:0

In der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld hat der HSV die Verbandsliga-Reserve aus Thalheim mit 2:0 bezwungen. Die Führung erzielt vor 49 Zuschauern Pascal Rietz (22.). Die Entscheidung fällt durch ein Eigentor von Danny Kretzschmar (71.). Der HSV liegt aktuell auf Platz vier. In der Anhalt-Kreisliga spielten: Waldersee II - Coswig II 4:0, GW Dessau II - Wörlitz II 2:2, V. Dessau - Klieken II 3:1, Jeber II - Abus II 4:1.

Frauen: Halle - SG Jessen 5:1

Das Ehrentor für die SG Dabrun/Jessen bei Einheit Halle in der Landesliga erzielt vor 23 Zuschauern Natalie Clemens (80.). Für die Gastgeberinnen treffen im Doppelpack Leonie Gräupner (5., 48.) und Julia Täuber (64., 68.). Hinzu kommt ein Eigentor von Juliane Förster (8.). In der Regionalklasse trennten sich vor 37 Fans Bad Schmiedeberg und Maasdorf 1:1.