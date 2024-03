Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Philharmonische Konzerte für Kinder sind gar nicht so ungewöhnlich. In Leipzig aber geht man noch einen Schritt weiter, an der dortigen Oper werden Babykonzerte angeboten. Sie stehen auch in der Spielzeit 2024/2025 im Programmheft – und das wurde in der Elbe-Druckerei Wittenberg gedruckt. Doch nicht nur dieses Opernhaus lässt in dem Backsteinbau in der Breitscheidstraße drucken, sondern etliche weitere renommierte Häuser. Wie Thomas Fräßdorf bei einem Rundgang durch den Drucksaal kürzlich bestätigt, gehört die Kulturbranche zu den regelmäßigen Auftraggebern. Aber ebenso Verlage, die Tourismusbranche, öffentliche Einrichtungen und die Industrie, zählt Fräßdorf auf. Neben Jürgen Jenke ist auch er Geschäftsführer der Elbe-Druckerei. Deren Tage sind nun gezählt. Das Unternehmen schließt zum 31. Mai.