In Wittenberg hat die erste Runde der Internationalen Sommerakademie begonnen. Junge Leute aus zwölf Ländern nehmen teil. Und schätzen es, dass hier wenig Englisch gesprochen wird.

Die Teilnehmer der ersten Runde der Internationalen Sommerakademie in Wittenberg. Die jungen Leute sind zum Teil von weither angereist: aus Kanada zum Beispiel, aus Mexiko oder aus Thailand.

Wittenberg/MZ. - In Wittenberg geht es wieder internationaler zu. Das liegt an den Touristen, die das Stadtbild sichtlich beleben. Das liegt aber auch an der Sommerakademie des Instituts für deutsche Sprache und Kultur, deren inzwischen 29. Auflage begonnen hat.