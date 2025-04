Wittenberg/MZ. - Nach Ostern steht nun wieder ein normal langes Wochenende bevor. Auf selbiges einstimmen kann man sich aber bereits am heutigen Freitag, beispielsweise musikalisch, wie überhaupt die Musik eine Hauptrolle bei diesen Empfehlungen spielt. 1 Wittenberg. Mit Musik für Orgel und Posaune wird am heutigen 25. April die diesjährige Saison der Reihe „Orgelmusik zum Wochenschluss“ in der Wittenberger Stadtkirche eröffnet. Bis zum Reformationstag erklingt um 18 Uhr an jedem Freitag 30 Minuten Orgelmusik. Zur Eröffnung hat Stadtkirchenkantor Christoph Hagemann den Posaunisten Paul Ungureanu eingeladen. „Die Kombination Orgel und Posaune ist eher selten zu hören. Der warme und weiche Posaunenklang entfaltet aber in Kombination mit der Orgel einen ganz besonderen Reiz“, so Hagemann. Die Orgelmusiken freitags um 18 Uhr haben eine lange Tradition: Seit 1983 erklingt die große Orgel der Stadtkirche wöchentlich zu dieser Zeit. Das von der Firma Sauer aus Frankfurt/Oder zu Luthers 500. Geburtstag erbaute Instrument wird auch 2025 im Wechsel von Stadtkirchenkantor Hagemann und Gästen bespielt. Der Eintritt zur Orgelmusik ist frei, um Spenden für die Erhaltung der Orgel wird gebeten.

2 Rotta. Rockige Songpoesie mit Gebläse kündigen die Betreiber der Gassmühle Rotta für Samstag, 26. April, um 19 Uhr an. Erwartet wird Sascha Gutzeit, der Songschreiber, Sänger, Gitarrist und Pianist hat diesmal nicht nur die Songs seines neuen Albums „Auf meiner Seite der Stadt“ im Gepäck, sondern auch den vielseitigen Saxofonisten und Fagottisten Sebastian Pietsch. Der verleiht Gutzeits Liedern mit seinem hinreißenden Spiel eine ganz besondere Note. Ob es um den ersten Kuss oder das letzte Glas Wein geht, um den größten Kleinkram, die mieseste Kneipe oder den schönsten Moment - gemeinsam sorgen sie „für den perfekten Soundtrack zum Kopfkino. Mal augenzwinkernd, mal bitterböse, mal melancholisch und mal humorvoll. Mit Tiefgang, doppeltem Boden, aus dem Ärmel und aus dem Nähkästchen. Immer irgendwo zwischen Rock’n’Roll, Chanson, Blues und Kleinkunst“, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist freiwillig, es gilt eine Empfehlung von 20 Euro. Eine Anmeldung sei erforderlich. Bei www.gassmuehle.de gibt es Infos.3 Dessau. Eine Vorstellung der Oper „Wozzeck“ von Alban Berg (Text: Georg Büchner) steht für Samstag, 26. April, um 17 Uhr auf dem Spielplan des Anhaltischen Theaters Dessau. Präsentiert wird das Werk in deutscher Originalsprache mit zusätzlichen Übertiteln im Großen Haus. Das Theater informiert: Obwohl Büchner nach seinem Tod 1837 nur ein Fragment seines Dramas Woyzeck hinterließ, zählt es heute zu einem der bedeutendsten Werke der Literaturgeschichte. Der Soldat Franz Wozzeck verdient als Diener des Hauptmannes einen kleinen Sold, mit dem er seine Freundin Marie und ihr uneheliches Kind unterstützt. Daneben stellt er sich einem Arzt zur Verfügung, welcher eine Erbsendiät an ihm testet. Dieser nutzt Wozzeck nicht nur physisch, sondern auch psychisch aus und stellt ihn vor aller Augen zur Schau. Marie, die eine Affäre mit einem Tambourmajor hat, zweifelt immer mehr an der Beziehung zu ihm. Als Wozzeck dies erfährt, beschließt er erst Marie und dann sich umzubringen... Infos zum Ticketstatus gibt es unter Tel. 0340/2511333.4 Kemberg. Zu einem besonderen Konzert lädt der Kultur- und Kunstverein Kemberg am Samstag, 26. April, um 17 Uhr in die örtliche Stadtkirche St. Marien ein. Erklingen werden Melodien von Frank Sinatra und Leonard Bernstein. Ausführende sind junge Künstler der Haddon Township Band, die zusammen mit einem Chor das Programm „En Evening in NYC - Ein Abend in New York“ gestalten. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.