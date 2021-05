Auch „Käthe Kollwitz“ in Wittenberg beherrscht Internet-ABC

Wittenberg

Jetzt hat es auch die Wittenberger Grundschule „Käthe Kollwitz“ Schwarz auf Weiß und demnächst außerdem Blau auf Plexiglas: Die Bildungseinrichtung beherrscht das „Internet-ABC“, sprich, sie ist auf gutem Weg, die Herausforderungen der digitalen Transformation im Schulalltag zu meistern.

Möglichst fächerübergreifend

„Internet-ABC“ ist der Name einer bundesweit genutzten Lernplattform, die Schüler mit den Chancen und mit den Risiken digitaler Medien vertraut machen soll, sprich, die Lehrer sollen das tun und dieses Instrument im Unterricht einsetzen. Nach Einschätzung von Frank Indrischek, einem von 14 medienpädagogischen Fachberatern des Landes Sachsen-Anhalt und als solcher für die Schulen im Landkreis Wittenberg zuständig, passe das Internet-ABC besonders gut zu den Lehrinhalten der Grundschulen und sollte dort fächerübergreifend eingesetzt werden.

Als Teil der Lehrerfortbildung sind auch drei Lehrerinnen und Lehrer der Käthe-Kollwitz-Schule entsprechend „fit gemacht“ worden und könnten nun, wie es Schulleiterin Kerstin Hentzsch gegenüber der MZ formuliert, den Schülern der dritten und vierten Klassen Prüfungen zum „Internet-Führerschein“ abnehmen, sie also den richtigen Umgang mit modernen Lern- und Kommunikationsmitteln lehren. Dies sei „ganz, ganz wichtig“, betont Hentzsch.

Allein bei dieser „Software“, also der genannten Lernplattform und der persönlichen Bereitschaft, diese auch kräftig zu nutzen, sollte es allerdings langfristig nicht bleiben: Wie in vielen Schulen hinkt die „Hardware“ auch bei „Käthe Kollwitz“ noch mächtig hinterher. Tatsächlich bezeichnet Kerstin Hentzsch diese als „katastrophal“, das fange an beim nicht vorhandenen W-Lan und setze sich fort bei den Endgeräten. Laptops oder Tablets gebe es weder für Schüler noch für Lehrer, berichtet die Schulleiterin. „Bei uns ist noch nichts angekommen vom Digitalpakt“, so Hentzsch. Immerhin, es gibt ein Computer-Kabinett - maßgeblich ausgestattet vom Spender SKW.

Eine von neun

Die Wittenberger Grundschule „Käthe Kollwitz“ ist eine von neun Grundschulen in Sachsen-Anhalt, die am Donnerstag vom Land mit dem Siegel fürs Internet-ABC ausgezeichnet worden sind; ebenfalls erfolgreich war im Landkreis noch eine zweite Einrichtung, nämlich die Grundschule in Elster (die MZ berichtete). Anbringen wollen sie an der Käthe-Kollwitz-Schule das große Stück Plexiglas mit dem blauen Kreis und dem einschlägigen Schriftzug, das sich am Freitagmorgen noch auf dem Postweg befand, nach den Pfingstferien. Das ist dann noch einmal ein kleiner Grund zum Feiern. (mz)