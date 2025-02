Wittenberg/MZ - Ein 42-Jähriger muss sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten, nachdem er gegen einen Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt hat. Ihm wird vorgeworfen, im Oktober 2024 um 9.14 Uhr in der Dessauer Straße unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Milligramm pro Liter, was etwa 0,5 Promille im Blut entspricht. Damit hätten ihm als Ersttäter ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot gedroht.

