Stefan Rhein, Chef der Luther-Museen in Sachsen-Anhalt, erhält den Architekturpreis des Landes. Wofür er ihn bekommt und wer ihn vorgeschlagen hat.

Wittenberg/MZ - Es gab eine Zeit, da ging es in Gesprächen mit Stefan Rhein zunächst weniger um Melanchthon, um so mehr um Dinge wie Vertragsrecht und Bauvorschriften. Das Bauen, sagt der promovierte Altphilologe und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt dieser Tage zur MZ, habe doch einen Großteil seiner Arbeit ausgemacht.