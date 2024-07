Wittenberg/MZ/JJT. - Die Deutsche Bahn hat auf MZ-Anfrage erklärt, welche Arbeiten binnen der nächsten drei Wochen auf dem Streckenabschnitt zwischen Bitterfeld und Niedergörsdorf geplant sind.

Der Hauptbahnhof Wittenberg ist wie berichtet während dieser Zeit vom Fernverkehr abgeschnitten. Regionalzüge verkehren noch nach Dessau, ansonsten müssen Reisende auf Schienenersatzverkehr zurückgreifen.

Schienenersatzverkehr wird vorbereitet. Zahlreiche Busse stehen bereit. (Foto: Jonas Lohrmann)

Zwischen Zahna und Niedergörsdorf sollen Gleise erneuert werden, ebenso zwischen Zahna und Wittenberg. Zudem würden verschiedene Brücken während der Streckensperrung geprüft. Sechs Weichen sollen in Wittenberg erneuert werden, weitere vier an der Überleitstelle Bergwirt, vier in Radis und drei in Burgkemnitz. Des weiteren sind noch Gleisarbeiten zwischen Muldenstein und Burgkemnitz und Brückenuntersuchungen an der Muldebrücke zwischen Muldenstein und Bitterfeld geplant.