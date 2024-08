Herrschaftlich wohnen soll in Reinharz möglich sein. Unweit des Schlosses wird eine Scheune für mehr als eine Million Euro zum Ferienhaus umgebaut. Welche Annehmlichkeiten das bietet.

Ferienhaus „Fischerhütte“ entsteht in Reinharz

Reinharz/MZ - . Wo einst noch Adlige residierten, übernachten heute Feriengäste: Am Fuße des malerischen Wasserschlosses in Reinharz bei Bad Schmiedeberg entstehen fünf Appartements, die sogar den kursächsischen Erbmarschall Heinrich von Löser neidisch machen könnten: Geräumige Wohn-und Schlafbereiche, eine einmalige Aussicht auf den großen Schlossteich und Saunen in jedem Badezimmer, die dem Ferienhaus noch die Krone aufsetzen. Von diesem Luxus hätte der Adel Ende des 17. Jahrhunderts nur träumen können. Die drei neuen Schlosseigentümer um Architekt Thomas Helm machen es möglich.