Angebote aus Landkreis Wittenberg auf Markt in Dessau dabei

Wikana hat sich bei der Aktion ?Marktplatz Sachsen-Anhalt on Tour? in Magdeburg, Stendal und Halberstadt präsentiert und kommt nun mit seinem Stand und breiter Produktpalette nach Dessau.

Wittenberg/Dessau - Noch immer schränkt Corona Veranstalter ein. Deshalb ist es schwer, Tipps für einen Ausflug am Wochenende zu finden. Ein besonderer soll es diesmal dennoch sein, denn die Agrarmarketinggesellschaft (AMG) Sachsen-Anhalt mbH zieht durch. Seit Mitte April gibt es an jedem Sonnabend einen Markt, auf dem ausnahmslos Anbieter regionaler Erzeugnisse ihre Produkte präsentieren. Nach Magdeburg, wo der „Marktplatz Sachsen-Anhalt on Tour“ inzwischen zweimal Station gemacht hat, Stendal und Halberstadt, geht die Aktion am morgigen Sonnabend in Dessau ins Finale.

Breite Palette

Knapp 40 Anbieter mit Produkten „made in Sachsen-Anhalt“ kündigt AMG-Pressesprecherin Doreen Richter an. Aus Dessau ist beispielsweise der Anhaltiner Wildhandel mit dabei. Außerdem werden vor Ort die Brennereimanufaktur Kullmann aus Loburg, der Straußenhof Scholz aus Landsberg, Wikana Kekse aus Wittenberg, Seydaland und viele andere sein. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Märkte sehr gut angenommen werden“, resümiert Richter nach den ersten vier Veranstaltungen. Sowohl von den Erzeugern als auch von den Besuchern.

Ziel dieser Veranstaltung sei es, die Land- und Ernährungswirtschaft zu unterstützen, „die dringend Präsentationsmöglichkeiten brauchen, um ihre Produkte bekannt zu machen und auch absetzen zu können“, erklärt Stefan Neumann, Projektmanager für diese Tour. Unterstützt wird die AMG dabei vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie. Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert sieht darin die Gelegenheit, Direktvermarkter sowie regionale Hersteller der Region persönlich zu treffen und sich gleich vor Ort von der Qualität ihrer Waren zu überzeugen. „Ein nettes Gespräch, ein guter Austausch – das baut Barrieren ab und Vertrauen auf“, meint Dalbert.

Die Agrarmarketinggesellschaft sei schon ganz lange mit der Planung befasst gewesen, erzählt Doreen Richter. Gleichwohl bedurfte es besonderer Vorbereitungen, blickt sie zurück. Unter Pandemie-Bedingungen mussten erst einmal geeignete Standorte und Konzepte gefunden werden.

Vielfalt überrascht Besucher

Auch Wikana-Pressesprecherin Nicole Witt hatte bis in den April hinein gebangt, ob diese Märkte stattfinden würden. Doch inzwischen weiß sie, dass es funktioniert und freut sich über diese Präsentationsmöglichkeit. Auch wenn diese Marktplätze mit Magdeburg, Halberstadt, Stendal und nun Dessau alle in Sachsen-Anhalt und damit nicht so weit entfernt von Wittenberg veranstaltet würden, „heißt das nicht, dass uns jeder dort kennt“, begründet Witt das Engagement.

Selbst Wikana-Kunden würden staunen, welche Vielfalt an Keksen das Unternehmen herstelle. Manche Supermarktketten offerierten ihren Kunden nur ein Produkt aus der Palette von 40. Deshalb seien am Stand auf dem Marktplatz oft spezifische Produkte gefragt, gibt Witt bisherige Erfahrungen wieder. „Es ist eine tolle Art der Werbung“, freut sie sich und will sich am morgigen Sonnabend selbst in Dessau umsehen.

„Marktplatz on Tour“, Dessau, Zerbster Straße, 15. Mai, 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter www.marktplatz-sachsen-anhalt.com. (mz)