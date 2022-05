Ampelhaus in Oranienbaum begrüßt Sängerin und Moderatorin Inka Bause

Am 04. Juni empfängt Journalist Andreas Kurtz die bekannte Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Die MZ hat sich dazu mit der Hausherrin vom Ampelhaus Jana Pfeifer unterhalten.

Inka Bause und drei Fans der IG Ampelhaus, die sich auf den Abend in der Reihe „Lebenswege“ mit Andreas Kurtz freuen.

Oranienbaum/MZ - In der Reihe „Lebenswege“ begrüßt der ursprünglich aus Oranienbaum stammende Journalist Andreas Kurtz am 4. Juni die Sängerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Inka Bause. Die Veranstaltung findet einmal mehr in Oranienbaum im Ampelhaus von Jana Pfeifer statt. Mit der Architektin ausgetauscht hat sich Corinna Nitz.