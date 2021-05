Ampel zeigt wieder gelb

Wittenberg

Tagelang stand sie auf orange, ab Samstag, 8. Mai, gilt wieder die Farbe gelb auf der Inzidenz-Ampel des Landkreises Wittenberg. Was bedeutet: Click and Meet darf stattfinden, das Einkaufen mit Termin und negativem Corona-Test.

Hintergrund sind die sinkenden Werte der Sieben-Tage-Inzidenz. Die lagen fünf Werktage hintereinander unter der Schwelle von 150, weshalb die Verschärfung der so genannten Notbremse wieder rückgängig gemacht werden kann. Dass es zum Teil Unverständnis gab, warum die Lockerung erst jetzt erfolgt, räumt Landkreis-Sprecher Ronald Gauert ein. Das habe aber eben mit der Festlegung zu tun, dass es fünf Werktage sein müssen, Sonn- und Feiertage werden herausgerechnet, das galt auch für den 1. Mai.

Noch immer Ausgangssperre

Die Inzidenz über 100 bringt unterdessen noch immer eine Reihe von Einschränkungen mit sich: Dazu zählt die Ausgangssperre in der Zeit von 22 bis 5 Uhr, Sport allein ist bis 24 Uhr erlaubt. Auch die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske im Busverkehr oder bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen - Friseur oder Fußpflege - gehört dazu.

Wittenbergs Amtsarzt Michael Hable warnt unterdessen vor zu großem Optimismus. Wann im Landkreis bei der Inzidenz die Schwelle von hundert unterschritten werden kann, was dann weitere Lockerungen nach sich zöge, das sei nicht absehbar. Im Gegenteil. Nach mehreren Tagen mit einer sinkenden Zahl von Neuinfektionen gibt es jetzt wieder mehr Corona-Fälle zu verzeichnen.

Das Geschehen sei einigermaßen diffus. Hable berichtet von Ausbrüchen in Unternehmen, was angesichts der häufigeren Tests dort nicht verwunderlich sei. Einzelne Fälle würden außerdem aus Pflegeeinrichtungen und nach wie vor aus Kindertagesstätten und Schulen gemeldet. „Das Virus ist noch sehr im Umlauf“, bemerkt der Mediziner.

Da ist es gut, dass weitere Verstärkung eingetroffen ist im Wittenberger Gesundheitsamt. Über das Robert-Koch-Institut konnten Hable zufolge Anfang der Woche fünf Mitarbeiter eingestellt werden, die sich um Kontakt-Nachverfolgung bei Infizierten kümmern sollen. Weitere fünf oder sechs Stellen sind in Aussicht.

Die „Containment Scouts“ bleiben voraussichtlich ein knappes Jahr, bis März. „Das hilft uns absolut“, betont Hable. Sie ersetzen Mitarbeiter, die aus den Städten des Landkreises ins Gesundheitsamt gekommen sind, um zu helfen, nun nach und nach aber zurückbeordert werden. Auch der Einsatz von Bundeswehr-Soldaten werde nicht ewig währen.

Nach wie vor sind aber sehr viele Menschen in der Verwaltung mit der Abwehr der Pandemie beschäftigt. Über hundert, schätzt der Amtsarzt, allein 30 im Impfzentrum, rund 50 im Gesundheitsamt, zehn am Bürgertelefon. An den Wochenenden helfen dann noch andere aus, so der Kämmerer oder die Personalchefin, die freiwillig die Nachverfolgung unterstützen. Der Leiter der Volkshochschule ist an der Schnittstelle zwischen Schulen und Gesundheitsamt im Einsatz, dann, wenn die Tests positive Corona-Fälle anzeigen.

Was die Immunisierungen im Landkreis betrifft, berichtet Amtsarzt Hable von rund 33.000 Erst- und etwa 10.000 inzwischen verabreichten Zweitimpfungen. Das entspricht 26 und acht Prozent. Dass andernorts bereits größere Bevölkerungsanteile die Spritze bekommen haben, führt der Mediziner auf die verfügbaren Impfstoffe zurück: „Wir verimpfen, was wir bekommen. Es liegt nicht daran, dass wir langsam sind.“ Als Beispiel führt Hable einen Arzt aus Elster an, der 50 Dosen für die Woche bestellt, aber lediglich zwölf erhalten habe.

Impfstoffmenge begrenzt

Überhaupt halten sich nach wie vor die Impfstofflieferungen in Grenzen. „Wir erhalten 3.510 Dosen Biontech pro Woche.“ Dass es bald mehr werde, stehe nicht in Aussicht, so der Amtsarzt. Hinzu kommen die Impfstoffe, die die Hausärzte beziehen, Biontech und Astrazeneca. In Arztpraxen des Landkreises erfolgten nach Verwaltungsangaben bislang 7.145 Erst- und 150 Zweitimpfungen.

Bei der Priorisierung gelten laut Hable noch immer die Kategorien eins und zwei. Eins beinhaltet über 80-Jährige sowie etwa Pflegebedürftige, Pflege- und medizinisches Personal. Bei der zwei sind über 70-Jährige an der Reihe, verschiedene chronische Erkrankungen und zum Beispiel Kontaktpersonen bei Pflegebedürftigen oder Schwangeren.

Die Kategorie drei wird laut Hable in Sachsen-Anhalt ab Mitte Mai frei gegeben, das betrifft dann über 60-Jährige. Hausärzte haben mehr Spielraum in ihren Entscheidungen, wer die limitierten Impfstoffe erhält. Wie berichtet ist die Priorisierung bei Astrazeneca inzwischen ja auch aufgehoben worden. Alle Erwachsenen können sich also einen Termin für diesen Stoff holen, wenn sie ihn denn bekommen. Dennoch müssen sich, wie Hable betont, grundsätzlich auch die Hausärzte an die Priorisierung halten. (mz)