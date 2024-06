Am Montag wurde die Fußgängerampel aufgebaut und am Dienstag in berieb genommen

COSWIG/MZ/AH. - Für Tilman Riedel kommt es als große Überraschung. Er hatte nicht mehr damit gerechnet, dass die Wittenberger Kreisverwaltung auf seine Hinweise reagiert und in der Coswiger Puschkinstraße im Bereich der Kreuzung zur Geschwister-Scholl-Straße und Luisenstraße eine Fußgängerampel einrichten wird. Dies ist aber jetzt geschehen. „Ich war sehr überrascht heute Morgen“, sagt er gestern Mittag.

Schulweg mit Ampeln

Riedel hat einen Sohn im Grundschulalter. Ihm und seiner Frau ist es nicht immer möglich ihn auf dem Schul- beziehungsweise Heimweg zu begleiten. „Deswegen haben wir uns bewusst für eine Strecke entschieden, auf der Ampeln sind, auch wenn das nicht die kürzeste Strecke ist.“

Dieser Weg führt über die bereits erwähnte Kreuzung, an der unter Normalbedingungen fünf Fußgängerampeln installiert sind. Mit der veränderten Verkehrsführung aufgrund der Langzeitbaustelle am Flieth wurden diese Ampeln ausgeschaltet. Die Puschkinstraße, die eigentlich Einbahnstraße ist, wird in diesem Bereich jetzt beidseitig befahren und die Friederikenstraße, die an dieser Kreuzung sozusagen die fünfte Achse bildet, ist vorübergehend nicht mehr verkehrsberuhigt.

Aus diesem Grund werde die Kreuzung noch unübersichtlicher, berichtet Riedel, der das im April bei der Kreisverwaltung bemängelt und dringend empfiehlt, zumindest eine Fußgängerampel anzuschalten. Dabei weist er vehement darauf hin, dass die Kreuzung gerade auch von Schülern der Fröbelgrundschule und der Sekundarschule frequentiert wird.

Aufstellung angeordnet

Diesem Hinweis sei die Verwaltung nachgegangen und habe sich mit Polizei und der Stadt Coswig beraten, erklärt Landkreissprecher Alexander Baumbach. „Im Ergebnis wurde am 27. Mai die Aufstellung einer Lichtsignalanlage als Nachtrag zur verkehrsrechtlichen Anordnung für die Baumaßnahme Coswig, Flieth angeordnet“, informiert er.

Bedingt durch den baulichen Aufwand sei die Inbetriebnahme der Ampel erst gestern erfolgt. „Ich finde diese Ampel ist sehr wichtig“, sagt Riedel, „Dort gehen viele Leute hin und her. Das ist ja auch der Weg zum Rathaus.“ Es sei ein gutes Gefühl, dass die Schüler wieder etwas sicherer unterwegs sind.