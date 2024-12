Adventszauber in Mühlanger: Was die Besucher beim Weihnachtsmarkt am Samstag erwartet

In die Reihe der am Wochenende stattfindenden Weihnachtsmärkte reiht sich in diesem Jahr zum zweiten Mal der Park in Mühlanger ein. Dort wird zum Adventszauber eingeladen. Was diese Veranstaltung von den anderen unterscheidet erzählt Dorothee Bäck-Prate, die das Ganze mit Katja Pötzsch organisiert, im Gespräch mit Aline Kauper.

Was erwartet die Besucher?

Ein zauberhaftes Adventsfest für die ganze Familie. Letztes Jahr hatten wir acht Hütten, dieses Jahr sind es insgesamt elf. Zum Essen gibt es unter anderem Langos, Grünkohl, Bratwürste. An einem Stand gibt es auch die beliebte Dubai-Schokolade. Es gibt auch Knüppelkuchen. Verkauft werden zudem Dekoartikel, Schnaps, Marmelade und noch mehr. Kinder können am Bastelstand der Kita ihre Wunschzettel basteln. Die werden in beleuchtete Kugeln gelegt, die dann an den Wunschbaum gehängt werden. Der Weihnachtsmann kommt – mit ihm können Fotos gemacht werden. 16 Uhr wird das Fest von der Ortsbürgermeisterin eröffnet. Danach folgt ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne. Ab 19 Uhr gibt es Weihnachtsmusik mit DJ Joker. Der Adventszauber endet gegen 22 Uhr.

Dorothee Bäck-Prate Foto: Schmidt

Was ist das Besondere an der Veranstaltung in Mühlanger?

Die Besucher können hier einen tollen weihnachtlichen Spaziergang machen. Die Lichtdekoration wird außerdem ganz besonders. Ein Waldtierspektakel. Viele helfende Hände wollen den Teich und den Berg besonders in Szene setzen.

Was sollten Besucher noch wissen?

Wir haben kleine Spendenengel, die Spenden einsammeln um das Fest zu finanzieren. Der Eintritt ist aber frei!