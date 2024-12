Wochenend-Empfehlungen: Das Angebot der Veranstaltungen in Wittenberg und Umgebung reicht vom gemeinsamen Singen auf dem Sportplatz in Seegrehna bis zum Märchenballett im Dessauer Theater.

Wittenberg/MZ. - Noch ein Adventswochenende steht an. Für so manche Familie ist es nicht nur der Ferien-, sondern auch der Urlaubsbeginn. Gelegenheit also, sich noch einmal auf einen der Weihnachtsmärkte zu begeben oder eine Veranstaltung zu besuchen. Auch wenn das Wetter vielleicht nicht so anheimelnd wirken sollte. Der Wittenberger Weihnachtsmarkt ist natürlich noch immer geöffnet. Am Stand der Rotarier wird am Sonntag, 22. Dezember, die Schauspielerin Claudia Wenzel erwartet. Sie wird unter anderem wieder einen Kalender verkaufen, in dem sich Motive von Arbeiten ihres Vaters Manfred Wenzel finden. Außerdem können Interessenten das Buch „Mein Herz ließ sich nicht teilen“ von Claudia Wenzel kaufen und es sich signieren lassen. Auch der Möllensdorfer möchte mit seiner Atmosphäre auf das Weihnachtsfest einstimmen. Hier einige weitere Tipps, wo Besucher gern gesehen sind:

Krippenspiel und Glühwein in Wittenberg-Braunsdorf

Am Sonntag, 22. Dezember, laden Förderverein und Freiwillige Feuerwehr nach Braunsdorf ein. Um 15 Uhr wird in der Kirche das Krippenspiel aufgeführt. Danach gibt es Kaffee, Waffeln, Glühwein und Bratwurst beim gemütlichen Treffen vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

Weihnachtssingen in Wittenberg-Seegrehna

Zum ersten Weihnachtssingen in Seegrehna wird am Sonnabend, 21. Dezember, ab 16.30 Uhr auf den Sportplatz „Gebrüder Grabsch“ eingeladen. Der Sportverein SV Seegrehna 93 freut sich auf die Einwohner von Seegrehna und gern auch Gäste aus der nahen und weiteren Umgebung. Für das Drumherum werden Feuerschalen aufgestellt, gibt es Glühwein und Kinderpunsch zu Bratwurst und Gulaschsuppe. Auch der Weihnachtsmann wird mit Überraschungen erwartet.

Weihnachtskonzert in Wittenberg im Rathaus

Und wenn das vierte Lichtlein brennt, dann ist es wieder Zeit für das alljährliche Weihnachtskonzert des Salonorchesters Wittenberg. Es soll am Sonntag, 22. Dezember, zum 4. Advent, im Großen Ratssaal des Alten Rathauses ein abwechslungsreiches und festliches Weihnachtsprogramm geben. Neben barocken Klängen von Vivaldi dürfen die Besucher unter anderem Werke von Haydn, Schubert, Mendelssohn, Chopin und zeitgenössische Musik erwarten, die Unterhaltung und Emotionen garantieren. Besonders neue Arrangements von Altbekanntem aber auch unbekannte Überraschungen werden unter der musikalischen Leitung von Michel Kautzsch von zwölf Hobby- und Berufsmusikern aus Wittenberg, Torgau, Halle, Weimar und Erfurt auf die Bühne gebracht. Zudem freut sich der Posaunenchor, den Zuhörern nicht nur einen akustischen, sondern auch optischen Genuss zu präsentieren: Auch in diesem Jahr wird die Solo-Tänzerin das Programm mit Tanzeinlagen bereichern, die in den vergangenen Jahren für große Begeisterung gesorgt haben.

Nußknacker und Schneekönigin

Im Anhaltischen Theater in Dessau stimmen märchenhafte Inszenierungen im Großen Haus auf das Weihnachtsfest ein. Am Sonntagnachmittag, 22. Dezember, wird um 16 Uhr das fantasievoll getanzte Ballett „Der Nussknacker“ im Großen Haus gezeigt. Am Montag, 23. Dezember, wird um 15 und um 18 Uhr „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ aufgeführt. Zudem verwandelt sich erstmals im Winter die Wasserburg in Roßlau zur Theaterburg. In der Torscheune wird am Sonnabend, 21. Dezember, und am Sonntag, 22. Dezember, das Märchen „Die Schneekönigin“ zu sehen sein. Die Vorstellungen beginnen an beiden Tagen um 15 Uhr.