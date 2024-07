Wittenberg/Borken/MZ/CNI. - Der Name Anneregis hat in Wittenberg einen besonderen Klang. Die ihn trug, eine katholische Ordensschwester, hat über 40 Jahre in der Klinik Bosse gearbeitet und in dieser Zeit gut 13.000 Kindern ans Licht der Welt geholfen. Jetzt ist sie gestorben. „Am 10. Juli 2024 wurde in Borken, Haus Marienfried, mittags um 12.10 Uhr Schwester M. Anneregis Mai im Alter von 97 Jahren im Beisein einer Mitschwester in die Ewigkeit gerufen“, heißt es in einem von der Provinzoberin Schwester Marisa Spickers übermittelten „Lebensbild“ der Verstorbenen. Schon seit einiger Zeit hatte sich der Gesundheitszustand von Schwester Anneregis verschlechtert, „so dass wir mit ihrem Heimgang rechneten“.

