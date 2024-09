Gräfenhainichen/MZ. - Im kommenden Jahr wird es kein Full-Force-Festival in Ferropolis geben.“ Das gibt am Montag die Full-Force-Crew in einer Pressemitteilung bekannt. „Der ,most metal place on earth’ wird 2025 also still bleiben“, heißt es weiter. Allerdings soll das Festival 2026 wiederkommen. „Die aktuelle Pause wird genutzt, um im Jahr 2026 mit voller Kraft zurückzukehren.“

Hürden nicht zu nehmen

Das Festival-Team begründet seine Absage mit „Hürden, die für das kommende Jahr nicht zu meistern sind“ und das „trotz immenser Anstrengungen“. Das Festival hätte nicht wie gewohnt durchgeführt werden können, sodass das Team nicht das Erlebnis hätte bieten können, „das den Fans gerecht wird“. Inzwischen werde schon „Full Force“ für 2026 vorbereitet.

Dafür steht dann auch wieder Ferropolis als Location bereit, betont Ferropolis-Geschäftsführer Thies Schröder. Ferropolis habe für 2025 mitgezittert, doch nun gebe es leider die finale Absage, die indes nichts mit der Location zu tun habe. „Wir haben diese Entscheidung nicht zu verantworten“, sagt Schröder.

Er bedauert ausdrücklich, dass nach Melt, das sich ja generell verabschiedet hat, nun auch noch Full Force pausiert. Dass zwei Veranstalter und damit zwei große Marken absagen beziehungsweise ein Jahr aussetzen, bedeute schon Ärger, Sorge und Unzufriedenheit für das Unternehmen, räumt er ein.

Aber Schröder blickt auch zuversichtlich auf das kommende Jahr. Die beiden ursprünglichen Festival-Termine seien schon mit neuen Veranstaltungen gefüllt. Noch könne das Jahresprogramm für 2025 aber nicht komplett veröffentlicht werden, da einige Vertragsverhandlungen noch laufen, sagt er. Das Angebot 2025 werde „viel diverser“ mit nationalen und internationalen Produkten, „so dass wir eine sehr lebendige Saison erwarten“.

Anderes Besuchsverhalten

Auch den Begriff „Festivalsterben“ will Schröder differenziert sehen. Musikfestivals, gerade ältere, würden leiden. Aber zum Beispiel gebe es beim „Hive“ einen starken Aufwuchs. Für Schröder ist es allerdings offensichtlich, dass die Zeiten von zwei oder drei Festivalbesuchen vorbei seien. Die Besucher würden sich entscheiden. Deshalb müssten die Veranstalter an den Marken arbeiten. Mit dem „Whole“, dem „Hive“ und „Splash“ bleiben laut Schröder 2025 drei Festivals in Ferropolis, zwei davon als sehr reichweitenstarke. Der Geschäftsführer sieht mit „Vorfreude und Zuversicht auf 2025“ und konstatiert: „Wir werden das nächste Jahr gut überstehen.“