In Coswig wird an die Opfer und an die Hinterbliebenen des verheerenden Wasag-Unglücks vor 80 Jahren erinnert.

Coswig/MZ. - Galina Zarik beschreibt den Tag in ihren Ausführungen zunächst als einen sonnigen Herbsttag im November 1944. Gegen Mittag hört sie, die in der Nähe des Gebäudes arbeitet, von dem das schreckliche Unglück ausgeht, eine erste Explosion. Bald schon nimmt sie eine noch heftigere Explosion und immer weitere wahr. „Ich renne, Bäume, Rohre, Steine fliegen umher, versperren den Weg. Vor lauter Staub kein Weg zu sehen. Ich renne, schaue mich nicht um, bleibe nicht stehen, glaube, dass mein Ende gekommen sei. Die Sonne konnte den Staub nicht mehr durchdringen“, berichtet sie. Am 14. November jährte sich das verheerende Unglück auf dem Gelände der Wasag-Werke (Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft) in Coswig zum 80. Mal.