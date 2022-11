83-Jähriger vermisst - Wer hat Wilfried W. gesehen?

Bad Schmiedeberg/MZ - Seit vergangenen Sonntag, 13. November wird der 83-jährige Wilfried W. vermisst. Der Mann stammt aus dem Bad Schmiedeberger Ortsteil Söllichau, informiert die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Demnach habe er vermutlich in den frühen Morgenstunden des 13. November sein häusliches Umfeld in Söllichau verlassen und ist wird seitdem vermisst.

Wilfried W. wird seit 13. November vermisst. (Foto: Polizei)

Er trägt womöglich einen weinrotem Schlafanzug mit Musterung im Brustbereich, braune Lederhalbschuhe

und eine schwarze Jacke der Marke Jack Wolfskin. Der Vermisste ist sehr wahrscheinlich mit einem grauen Pkw Ford B-MAX mit Wittenberger Kennzeichen (WB) unterwegs, informiert die Polizei weiter.Eingeleitete polizeiliche Maßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.Hinweise zum Aufenthaltsort sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer (03491) 469-0 bzw. an jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.