64-Jähriger gefährdet mit Wendemanöver Verkehr in Wittenberg

Wittenberg - Am Donnerstag befuhr ein 64-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer um 10.15 Uhr in Wittenberg die Dessauer Straße aus Richtung Coswig kommend in Richtung Zentrum. In Höhe der Hausnummer 22 beabsichtigte er, zu wenden und wieder in Richtung Coswig zu fahren.

Seinen Angaben zufolge setzte er den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein dahinterfahrender 64-jähriger VW-Fahrer gab an, dass er keinen Fahrtrichtungsanzeiger sah und beabsichtigte, an den Mercedes-Benz vorbei zu fahren, da dieser seine Geschwindigkeit ohne ersichtlichen Grund reduzierte.

Beim Vorbeifahren setzte der Mercedes-Fahrer zum Wenden an, sodass es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mercedes-Fahrer 0,47 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (mz)