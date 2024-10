54-Jährige fällt auf Betrug per Computer rein - Geld vom Konto abgebucht

Wittenberg/MZ. - Eine 54-jährige Frau aus dem Landkreis Wittenberg ist laut Polizei Opfer eines Internet-Betrugs geworden.

Nachdem ihr PC plötzlich nach dem Online-Banking nicht mehr funktionstüchtig war, wurde sie durch eine Computerstimme dazu aufgefordert, den Rechner nicht runterzufahren und eine vorgegebene Rufnummer vom angeblichen Microsoft-Support zu wählen, was sie auch tat. In der weiteren Folge gab sie persönliche Daten ein, sodass der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter Zugriff auf ihr Online-Bankkonto erlangen konnte.

Als die Geschädigte stutzig wurde, telefonierte sie mit ihrer Bank. Diese stellte fest, dass bereits Bargeld im unteren vierstelligen Bereich von ihrem Konto auf ein fremdes Konto abgebucht worden war.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche: „Seriöse Firmen melden sich nicht unaufgefordert bei Ihnen und Sie werden auch nicht einfach aufgefordert, einen Mitarbeiter anzurufen. Geben Sie niemals persönliche Daten, Zugangsdaten zu Ihren Konten am Telefon oder am PC preis! Gewähren Sie fremden Personen keinen Zugang zu Ihrem Rechner, zum Beispiel durch das Installieren einer Fernwartungssoftware!“Gleichzeitig raten die Beamten: „Wenn Sie Opfer geworden sind, trennen Sie den Rechner vom Internet und ändern Sie Ihre Passwörter an einem nicht infizierten Rechner. Lassen Sie Ihren Rechner prüfen und gegebenenfalls das Fernwartungsprogramm löschen. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld auf ein unbekanntes Konto.“

Weitere Hinweise zu dieser Betrugsmasche finden Interessenten auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter dem Thema „Betrug – Falsche Microsoft-Mitarbeiter“.