Wittenberg/MZ/cus. - Die Arbeitslosigkeit liegt im Landkreis Wittenberg im September leicht über dem Vorjahresniveau. Das konstatiert Olaf Ruch, Chef der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Ost.

4.258 Frauen und Männer waren arbeitslos. Das sind zwar gegenüber dem Vormonat 91 Personen weniger. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen aber um 149 gestiegen.

„Dennoch sind im Landkreis Wittenberg 1.160 Arbeitsstellen offen, die es mit der hiesigen Bevölkerung zu besetzten gilt“, resümiert Ruch. Und das obwohl die Unternehmen auch nach der Sommerpause im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Arbeitsstellen gemeldet haben. Dies würde übrigens nicht den Beobachtungen auf der Landesebene entsprechen, so Ruch. Aber selbst im Vergleich zum August dieses Jahres sind die Stellenmeldungen im Landkreis um 31 gesunken. 137 neue Stellen wurden gemeldet, die meisten davon im verarbeitenden Gewerbe, von der Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) und der öffentlichen Verwaltung.

225 Menschen sind im Landkreis laut Arbeitsagentur im September aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt entlassen worden und meldeten sich arbeitslos. Das sind 67 weniger als im August. Im gleichen Zeitraum haben 272 Frauen und Männer aus der Arbeitslosigkeit heraus einen Job aufgenommen, das sind 14 weniger als im August.

Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,8 Prozent und damit 0,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Im gesamten Agenturbezirk, zu dem noch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Roßlau gehören, liegt die Quote bei 7,3. Insgesamt sind in Sachsen-Anhalt Ost im September 13.340 Menschen ohne Job. In der „Unterbeschäftigung“ – hier zählen noch Teilnehmer in Maßnahmen mit – sind es 17.069 im Agenturbezirk, 5.003 im Kreis.