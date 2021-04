22-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Coswig festgenommen

Zu einem versuchten Totschlag wurden am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr Polizisten in den Beethovenring von Coswig alarmiert. Dabei wurde ein 25-jähriger Wittenberger mit einem messerähnlichen Gegenstand im Brustbereich verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft informierten über die Tat in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montagnachmittag.

Die bisher geführten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich der Geschädigte mit einem 22-jährigen Beschuldigten gemeinsam in dessen Wohnung aufgehalten haben soll. Im weiteren Verlauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, wobei der Beschuldigte das Opfer mit einem messerähnlichen Gegenstand im Brustbereich verletzt haben soll.

Der Beschuldigte aus Coswig wurde nach der Tat durch die Polizei vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde am Montag gegen den Beschuldigten Haftantrag gestellt, den der zuständige Richter anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Geschädigte wird intensivmedizinisch betreut. Die Ermittlungen zu den Motiven der Tat dauern an. (mz/red)