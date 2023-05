Gräfenhainichen/MZ - Es ist der Tag vor Himmelfahrt. Im Gräfenhainichener „Friseureck“ herrscht Hochbetrieb. Alle Stühle sind besetzt. Doch die Kundinnen sind an diesem Tag nicht zum Schneiden, Föhnen oder Färben in den Salon gekommen. Es wird gefeiert. Genau vor 20 Jahren, am 17. Mai 2003 eröffnete Katrin Sonnabend ihren Eine-Frau-Betrieb, wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Es war ein Wagnis, das sie aber bis heute nicht bereut hat.

