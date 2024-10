Wittenberg/MZ - Ein unbekannter Opel-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei am Sonntag um 18.15 Uhr in Wittenberg die Schillerstraße aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Kreisverkehr Sternstraße. Dabei kollidierte er mit der vor dem Kreisverkehr befindlichen Verkehrsinsel. In der weiteren Folge zog er nach rechts über den Zebrastreifen auf den Bordstein.

Dort befand sich eine 16-jährige Fußgängerin, die zuvor über den Zebrastreifen lief. Durch einen Sprung zur Seite konnte sie eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern. Sie erlitt einen Schock und wurde anschließend durch eine Angehörige ins Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nachdem er den Kreisverkehr in Richtung Straße der Befreiung verlassen hat, kollidierte er auch mit der dortigen Verkehrsinsel.

Er setzte seine Fahrt weiter fort. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten in Höhe des Kindergartens in der Schillerstraße das Fahrzeug feststellen. Der Fahrer sowie zwei Fahrzeuginsassen befanden sich außerhalb des Pkw und beabsichtigten, den kaputten Reifen zu wechseln.

Alle drei Personen waren stark alkoholisiert. Bei dem 47-Jährigen ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 2,88 Promille. Bei den 17- und 48-Jährigen war vor Ort kein Atemalkoholtest möglich. Da der Fahrer nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte, wurde bei allen drei Personen eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Opel wurde als Spurenträger sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.