125-Kilo-Bombe bei Bauarbeiten in Wittenberg entdeckt - Sperrbezirk eingerichtet - Evakuierung geplant

Am Freitagmittag soll im Radius von 500 Metern um die Bombe in der Zahnaer Straße ein Sperrbezirk eingerichtet werden. Manche Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Wittenberg/MZ - Im Zuge von Bauarbeiten in Wittenberg ist östlich der Zahnaer Straße eine Bombe mit einem Gewicht von etwa 125 Kilogramm gefunden worden. Wie Landkreissprecher Alexander Baumbach weiter mitteilt, sei in der Nähe des Fundorts zusätzlich noch eine Granate entdeckt worden. Dabei handelt es sich um eine deutsche 8,8-Zentimeter-Flugabwehrgranate.

Am morgigen Freitagmittag soll im Radius von 500 Metern um die Bombe ein Sperrbezirk eingerichtet werden, ehe sie entschärft wird. „Die Granate ist das kleinere Problem“, sagt Baumbach. Für sie ist eine Sprengung vorgesehen.

Im Sperrgebiet liegt Baumbach zufolge unter anderem das Impfzentrum am Mittelfeld. Auch die Berufsschule ist betroffen, ihr Unterricht müsse deshalb morgen ruhen. Wie viele Anwohner ihre Wohnungen verlassen werden müssen, war am Donnerstagnachmittag noch offen. Zur Stunde wird nach Unterbringungsmöglichkeiten für die Evakuierten gesucht und die Frage geklärt, was mit Menschen geschieht, die derzeit in Quarantäne sind.

Die Sperrung werde voraussichtlich von 11.30 Uhr bis 14 Uhr andauern. Wie viel Zeit die Entschärfung der Bombe tatsächlich beanspruchen wird, sei natürlich schwer vorherzusagen, wie Baumbach betont. Sicher ist, dass sich die Sperrung auch auf den Verkehr auswirken wird. So soll die B187 weiträumig gesperrt werden - konkret zwischen den Abzweigungen Mühlanger und Hafenbrücke. Geplant ist derzeit, den Verkehr aus Richtung Osten in Mühlanger in Richtung Norden abzuleiten, er soll dann über die B2 in Höhe der Hafenbrücke wieder auf die B187 zurückfließen. In der Gegenrichtung soll analog umgeleitet werden.

Auch der Bahnverkehr zwischen Wittenberg und Jessen wird für Stunden unterbrochen sein.

Mit einem Ende der Maßnahmen ist nicht vor 13.30 Uhr zu rechnen.