Mit Glühwein für den guten Zweck: Der Rotary Club Lutherstadt Wittenberg spendet in diesem Jahr 10.000 Euro an fünf engagierte Vereine aus der Region. Wofür das Geld genutzt wird und welche Projekte davon profitieren.

Wittenberg/MZ. - Insgesamt 10.000 Euro spendet der Rotary Club Lutherstadt Wittenberg in diesem Jahr an fünf Vereine aus dem Landkreis, die Gutes tun. Dies verkündete Rando Gießmann, der in diesem Jahr den Vorsitz des Rotary Clubs übernommen hat, nach der Vorstandssitzung am Montagabend zum ersten Vereinsmeeting des neuen Jahres im Hotel „martas“. Hier waren auch Vertreter der Vereine eingeladen, die Spenden erhalten.