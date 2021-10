"Wittenberg springt" - ZDF-Fersehgarten will Lutherstadt zum Beben bringen

Dass der ZDF-Fernsehgarten am Sonntag, 10.10.2021, in Wittenberg Station macht, das dürfte so langsam jeden Einwohner der Lutherstadt bekannt sein.

Und auch die Gästeliste wurde schon bekanntgegeben.



Doch auch mit einer Aktion soll der Marktplatz beben. Bürger Lars Dietrich und Mira Waterkotte laden zum Seilspringen ein. Dafür können sich Groß und Klein bewerben. Bei der Seilspringaktion sind übrigens nicht nur Sportler zur Teilnahme aufgerufen!

ZDF-Fernsehgarten: Wie kann man bei "Wittenberg springt" teilnehmen?

Laut ZDF müssen Interessierte ihren Vor- und Nachnamen, ihre Anschrift, Handynummer sowie ihr Geburtsdatum und ein Foto an die E-Mail-Adresse fernsehgarten@zdf.de senden. Dazu bitte den Betreff "Wittenberg springt" angeben.



Teilnahmebedingungen:

Anmeldungen ab 18 Jahren. Minderjährige dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten an der Aktion teilnehmen. Die Teilnehmer werden von der Redaktion ausgewählt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten.