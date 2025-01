Teuchern/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis ist einem mutmaßlichen Fahrraddieb auf die Schliche gekommen - dank moderner Ortungstechnik. Nach Angaben des Reviers wurden in der Garage des Mannes im Teucherner Ortsteil Wildschütz am Sonntag zwei zuvor gestohlene Elektrofahrräder im Gesamtwert von 6.000 Euro aufgefunden. Jetzt wird gegen den Garagenbesitzer ermittelt. Laut den Beamten hatte die 55-jährige Besitzerin der Räder am Sonntagnachmittag Anzeige erstattet, weil Unbekannte in ihre Garage in Teuchern eingebrochen waren und die zwei E-Bikes gestohlen hatten. Mit Hilfe der an den hochwertigen Fahrrädern verbauten Ortungstechnik fanden Polizeibeamte die E-Bikes wenig später in besagter Garage. Die Besitzerin habe sie daher unversehrt wieder in Empfang nehmen können.