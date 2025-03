Bei einer Kollision in Weißenfels sind am Freitag zwei Autos beschädigt worden. Wo sich der Zusammenstoß genau abgespielt hat.

Weißenfels/MZ - Bei einer Kollision in der Merseburger Straße in Weißenfels sind am Freitagmorgen die beiden beteiligten Pkw stark beschädigt worden. Die Wagen mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Bei der Karambolage an der Kreuzung Heuweg sei niemand verletzt worden. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar und ist Gegenstand von Ermittlungen.