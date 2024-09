Lützen/MZ. - Bevor sie am 13. Oktober zur Wahl schreiten, wollen sie sich mal selbst ein Bild davon machen, wer sich denn da um das Bürgermeisteramt in Lützen bewirbt. Das dachten mehr als 200 Bürger, die am Donnerstagabend zur Kandidatenvorstellung in den Saal des „Roten Löwen“ am Markt strömten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.