Am Donnerstag findet eine kostenlose Sammelaktion in Weißenfels statt (Symbolfoto).

Weißenfels - Alle Jahre wieder rieseln nach den Feiertagen die Nadeln der Weihnachtsbäume ins Wohnzimmer. Zur Entsorgung der Bäume führt die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd am Donnerstag, 9. Januar ab 6 Uhr eine einmalige, kostenlose Sammelaktion in Weißenfels durch. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat man dafür insgesamt elf Sammelplätze in der Kernstadt sowie weitere in den Ortschaften ausgewiesen.