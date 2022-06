Wo und warum 70 Parkplätze in Weißenfels wegfallen

Wenn die Leipziger Straße in Weißenfels weiter saniert wird, müssen Stellflächen am Töpferdamm gesperrt werden. Welche Konsequenzen das hat.

Der Klimaparkplatz am Niemöllerplatz: Wenn in der Leipziger Straße wieder gebaut wird, werden diese Stellflächen für Dauerparker freigegeben.

Weissenfels - Einen Dauerparkplatz in der Weißenfelser Innenstadt zu finden, könnte in den nächsten Jahren schwieriger werden. Wie auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung informierte wurde, wird der gut genutzte Dauerparkplatz am Töpferdamm mit rund 150 Pkw-Stellflächen ab März kommenden Jahres bis in das Jahr 2023 hinein komplett gesperrt. Der Grund: Die Leipziger Straße soll im kommenden Jahr im Abschnitt zwischen Töpferdamm und Haus Nummer 117 grundhaft ausgebaut werden. Teil des Bauprogramms ist ebenso die Erneuerung der Stützwand an der Hohen Straße.