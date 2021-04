Wir wollten den Herbstmarkt veredeln": Mit Frischekur sollen Besucher überzeugt werden

Weißenfels - Genuss mit allen Sinnen - Welches neue Angebot am Sonnabend auf dem zentralen Weißenfelser Platz auf die Besucher wartet.

Nach der Sanierung des Weißenfelser Marktplatzes fand dort im Frühjahr 2019 wieder der erste Bauernmarkt statt. In diesem Herbst soll nun alles ein wenig anders werden.

„Es ist die Zeit heran gewesen, etwas zu verändern,“ sagt der Weißenfelser Kulturamtsleiter Robert Brückner und schaut dabei auf den 17. Oktober. An diesem Tag wird in der Saalestadt erstmals nach vielen Jahren der traditionelle Herbstmarkt auf dem städtischen Marktplatz im neuen Gewand ausgerichtet.

Waren es bis zum vergangenen Jahr nämlich vor allem die sogenannten grünen Händler, also schätzungsweise 20 Männer und Frauen, die Pflanzen sowie Obst und Gemüse anboten, werden in diesem Jahr zusätzlich 40 weitere Händler den Markt bereichern. Sie stellen sich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr mit Delikatessen, Kunst und Handwerk, ausgewählten Pflanzen, Kräutern, Gewürzen und weiteren Produkten von Direktvermarktern und Manufakturen aus ganz Mitteldeutschland vor.

„Wir wollten den Herbstmarkt veredeln"

Bärbel Schmuck aus Weißenfels, vielen Menschen bekannt, weil sie in Weißenfels schon seit einigen Jahren die Veranstaltungen „GartenLust“ und „KomMode“ initiiert, war dafür von der Stadt ins Boot geholt worden. „Wir wollten ihr großes Netzwerk von Gewerbetreibenden, Künstlern und Handwerkern nutzen“, sagt Brückner.

„Wir wollten den Herbstmarkt veredeln und haben aus ihm eine Veranstaltung als Genuss für und mit allen Sinnen, für Geist, Körper, Herz und Seele gemacht“, sagt Bärbel Schmuck. So wird es ein Angebot mit gefilzten Kunst- und Dekorationsartikeln geben, das sich um die Herbstzeit dreht. Es wird weiterhin zur Jahreszeit passende Keramik zu kaufen sein, ebenso Kleidungsstücke aus Strick, Stoff und Leder.

Der akustische Genuss soll ebenfalls nicht zu kurz kommen

Für den Gaumen sind Wildobstaufstriche, beispielsweise hergestellt aus Schlehe, Aronia und Holunder, im Angebot, sowie Honig-Sanddorn-Produkte und Kräutertees für die kalte Jahreszeit. Zu kaufen gibt es außerdem natürlich hergestellte Salben, unter anderem anzuwenden gegen Gelenkschmerzen. Andrea Braun aus Quesitz verkauft Ponchos, Babymützen, Socken, Pullover, Mützen und Schals für Kinder und Erwachsene, die sie aus Alpakawolle herstellt.

Der akustische Genuss soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. So freuen sich Robert Brückner und Bärbel Schmuck, dass sie die Köstritzer Jazzband für einen Auftritt in Weißenfels gewinnen konnten. Die Musiker um Bandleader Stephan „Grete“ Weiser und Sängerin Anna Marlene Bicking spielen von 11 bis 16 Uhr auf der Marktbühne. Passend dazu wird Köstritzer Schwarzbier ausgeschenkt. Daneben sind auch Winzer aus der Saale-Unstrut-Region mit ihren edlen Tropfen vertreten.

„Das Ganze ist ein neuer Anfang, der auf Altbewährtem aufbaut - und wir sind gespannt, wie diese Premiere angenommen wird“, sagt Bärbel Schmuck. (mz)