Weinbauer Patrick Gaudig aus Kriechau bei Weißenfels hat sich eine Vollerntemaschine angeschafft. Was die im Vergleich zur Lese per Hand leistet und ob der 34-Jährige überhaupt noch Erntehelfer benötigt.

Winzer in Kriechau bei Weißenfels setzt Riesenmaschine für die Lese ein

Mit dieser Vollerntemaschine will Winzer Patrick Gaudig ab diesem Jahr die Qualität und Effektivität der Weinernte verbessern.

KRIECHAU/MZ. - Stillstand gibt es bei Winzer Patrick Gaudig aus Kriechau bei Weißenfels (Burgenlandkreis) nicht. Wie viel der 34-Jährige in moderne Erntetechnik investiert hat und was es sonst noch Neues in seinem Weingut gibt, lesen Sie hier.