Wiese brennt an der Verbindungsstraße: Hohenmölsener Ortsfeuerwehr muss ausrücken

Die Hohenmölsener Ortsfeuerwehr war am Dienstagmorgen wegen einer in Flammen stehenden Wiese im Einsatz.

Wuschlaub/Hohenmölsen/MZ/TOS - Eine brennende Wiese hat am Dienstagmorgen einen Einsatz der Hohenmölsener Ortsfeuerwehr ausgelöst. Wie Ortswehrleiter Tino Reiher am Mittag der Mitteldeutschen Zeitung sagte, war am Morgen kurz nach 5.30 Uhr auf einer Wiese an der Verbindungsstraße Hohenmölsen-Starsiedel Höhe Wuschlaub auf unbekannte Art und Weise ein Feuer ausgebrochen. „Es standen zehn Quadratmeter in Flammen, die mit 500 Litern Wasser gelöscht wurden“, so Reiher. Insgesamt acht Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr waren vor Ort.