Wie Weißenfels Gäste aus Partnerstädten empfangen hat

Weissenfels/MZ - Dass in Weißenfels zurzeit viel gebaut wird, ist in den letzten beiden Tagen auch Ursula Keck, der Kornwestheimer Oberbürgermeisterin, nicht entgangen. „Das ist ja fast wie nach der Wende“, sagte sie am Freitagmorgen angesichts der zahlreichen Baustellen am Rande eines Empfangs für die Vertreter der Weißenfelser Partnerstädte.

Nach der coronabedingten „Funkstille“ im vergangenen Jahr waren nun wieder kleine Delegationen aus Kornwestheim (Baden-Württemberg) und der slowakischen Partnerstadt Komárno zu Gast. Gemeinsam besuchten sie das Altstadtfest, den Nachfolger des Schlossfestes.

„Man hat gespürt, dass die Leute endlich wieder ein Stück Normalität zurück haben wollen“

Beeindruckt zeigte sich Ursula Keck von der Atmosphäre auf dem Markt beim Eröffnungskonzert am Donnerstag. „Man hat gespürt, dass die Leute endlich wieder ein Stück Normalität zurück haben wollen“, sagte sie. Beim Empfang am Freitagmorgen tauschten die Partner dann fleißig Bilder aus. Der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) hatte zwei Druckgrafiken der einheimischen Künstlerin Christina Simon mitgebracht. Bilder, die den Brückenschlag zwischen den Partnerstädten symbolisieren sollen. Ursula Keck überreichte eine schwarz-weiße Luftbildaufnahme von Kornwestheim aus dem Jahr 1958 - als Beleg für die Entwicklung der schwäbischen Partnerstadt in den vergangenen Jahrzehnten. Zoltán Bujna, Stadtrat in Komárno, hatte für Weißenfels das Gemälde eines einheimischen Künstlers im Gepäck.

Über ein Langzeit-Bauprojekt der Stadt konnten sich die Gäste am Nachmittag im sanierten Weißenfelser Rathaus informieren. Bereits am Vormittag hatten sie davon erfahren, wie die neukonzipierte Schuhausstellung im Museum aussehen soll.