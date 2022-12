Handtaschen und Gardinen aus Filz Wie Sandra Leschek aus Langendorf Wolle in Modeschmuck und mehr verwandelt

Sandra Leschek aus Langendorf filzt für ihr Leben gern – am liebsten in der Nacht. Seit kurzem hat sie auch ein Kleingewerbe. Wie sie ihre Handwerkskunst ausübt und was es bei ihr zu kaufen gibt.