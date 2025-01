Langendorf/MZ. - Rhythmische Bässe dröhnen durch die Turnhalle der Langendorfer Grundschule. „Und eins und zwei und drei und vier“, ruft dazu Michael Hirschel energiegeladen von vorne. Der Mann aus Leipzig leitet auf diese Weise die Kinder an, die vor ihm stehen. Die in zwei Gruppen eingeteilten 192 Mädchen und Jungen machen ausgelassen mit. Kleine Hände wirbeln pro Durchgang durch die Luft, Füße schnellen vor und zurück und die Schüler singen begeistert zu Schlagern wie „Bauch, Beine, Po“, „Der Zug hat keine Bremse“ und weiteren Liedern mit, die vielen sicher auch von der Partymeile „Ballermann“ auf der Insel Mallorca bekannt sind.

Schulparty in Langendorf: Jeder kann mitmachen

Diese Schulparty begeistert alle. Sie hat Michael Hirschel als sportliches Projekt entwickelt, und damit reist er seitdem an fünf Tagen pro Woche in unterschiedliche Einrichtungen, um es dort umzusetzen. Er selber arbeite gerne mit Kindern, um sie für mehr Bewegung zu begeistern, sagt er. Es sei fördernd und es bestehe bei dieser sportlichen Party kein Konkurrenzkampf, wie vergleichsweise bei einem Sportfest. Jedes Kind, auch mit Übergewicht oder anderen Einschränkungen, könne bei seinen Bewegungsabläufen mitmachen, sagt er.

Unermüdlich hüpfen, trippeln und tanzen die Erst- bis Vierklässler nach den sportlichen Anweisungen des Tanzlehrers und früheren Animateurs weiter. „Könnt ihr das schneller?“ Michael Hirschel bringt die Kleinen zu Höchstform. Ein schallendes „Jaaaa!“, antworten sie ihm begeistert.

Tanztrainer und Animateur ist sehr gefragt

Auch die Lehrer haben sich in die Reihen der Kinder gemischt. Dazu gehört Schulleiterin Silke Hebestreit. Während einer kurzen Verschnaufpause erzählt sie, dass diese Schulparty vor zwei Jahren das erste Mal in der Schule veranstaltet wurde. Das habe alle so begeistert, dass die Einrichtung es eigentlich vorgesehen hatte, sie aller vier Jahre zu wiederholen. „Damit jedes Kind in der Grundschulzeit einmal dabei sein kann“, so Silke Hebestreit. Dann hätten sie aber erfahren, dass die Wartelisten bei Michael Hirschel auf Jahre hinaus voll seien und es die Möglichkeit jetzt aber noch gab, sie für diesen Tag zu buchen. „Also haben wir das getan, weil das allen so viel Freude bringt“, so die Leiterin.

Zum Finale lässt Michael Hirschel die Kinder dann einige Male zusammen tanzen - vor Publikum. Das sind die hierzu eingeladenen Eltern und Großeltern, die ebenfalls beeindruckt sind, wie Michael Hirschel es schafft, die Kinder über Stunden hinweg auf sich zu fokussieren. Der Besuch in dieser Schule wird ihm sicherlich noch länger in Erinnerung bleiben. „Diese Kinder hier haben das motorisch viel besser gemacht, als viele andere Jungen und Mädchen aus anderen Orten, die ich erlebe“, lobt er die körperlichen und musikalischen Fähigkeiten der Jungen und Mädchen.